"Реал" и дортмундская "Боруссия" победителя не выявили

"Реал" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" – 2:2. В первом тайме на гол Криштиану Роналду хозяева ответили мячом Пьера-Эмерика Обамеянга. После перерыва "Королевский клуб" вновь вышел вперед благодаря мячу Рафаэля Варана, итоговый счет встречи установил Андре Шюррле.
В другой встрече группы F "Спортинг" дома нанес поражение "Легии" – 2:0.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа F
"Боруссия Д" (Германия) - "Реал" (Испания) - 2:2 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду, 17 (0:1). Обамеянг, 43 (1:1). Варан, 68 (1:2). Шюррле, 87 (2:2).
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Дембеле (Пулишич, 73), Вайгль, Гетце (Шюррле, 58), Кастро, Рафаэл Геррейру (Эмре Мор, 77), Обамеянг.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Данилу, Кроос, Модрич, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Бензема (Мората, 88), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Шмельцер, 50. Серхио Рамос, 63. Вайгль, 74. Рафаэл Геррейру, 77. Обамеянг, 90+3.
Судья: Клаттенбург (Англия).
27 сентября. Дортмунд. Signal-Iduna-Park.
"Спортинг" (Португалия) - "Легия" (Польша) - 2:0 (2:0)
Голы: Руис, 28 (1:0). Дост, 37 (2:0).
"Спортинг": Руй Патрисиу, Жоау Перейра, Семеду, Коатес, Жефферсон, Мартинш (Кэмпбелл, 76), Виллиам Карвалью, Адриэн Силва, Сезар (Маркович, 67), Дост, Руис (Петрович, 87).
"Легия": Маляж, Берешински, Ржезничак, Червински, Глоушек, Гильерме, Мулен (Копчиньски, 86), Йодловец, Радович, Ланжиль (Александров, 46), Николич (Оджиджа-Офоэ, 60).
Предупреждения: Гильерме, 39. Берешински, 86. Ржезничак, 87.
Судья: Оливер (Англия).
27 сентября. Лиссабон. Стадион "Jose Alvalade".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Ж и в о й
Жаль, что упустили победу. Приятно, что продолжаем лидировать в группе.
23:47 27 сентября
баламошка
Приятный матч. Не шедевр, но скучать не пришлось.
23:44 27 сентября
dina
Дибильное судейство Клаттенбурга было сегодня!
23:40 27 сентября