"Реал" и дортмундская "Боруссия" победителя не выявили

"Реал" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" – 2:2. В первом тайме на гол Криштиану Роналду хозяева ответили мячом Пьера-Эмерика Обамеянга. После перерыва "Королевский клуб" вновь вышел вперед благодаря мячу Рафаэля Варана, итоговый счет встречи установил Андре Шюррле.

В другой встрече группы F "Спортинг" дома нанес поражение "Легии" – 2:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа F

"Боруссия Д" (Германия) - "Реал" (Испания) - 2:2 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 17 (0:1). Обамеянг, 43 (1:1). Варан, 68 (1:2). Шюррле, 87 (2:2).

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Дембеле (Пулишич, 73), Вайгль, Гетце (Шюррле, 58), Кастро, Рафаэл Геррейру (Эмре Мор, 77), Обамеянг.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Данилу, Кроос, Модрич, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Бензема (Мората, 88), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Шмельцер, 50. Серхио Рамос, 63. Вайгль, 74. Рафаэл Геррейру, 77. Обамеянг, 90+3.

Судья: Клаттенбург (Англия).

27 сентября. Дортмунд. Signal-Iduna-Park.

"Спортинг" (Португалия) - "Легия" (Польша) - 2:0 (2:0)

Голы: Руис, 28 (1:0). Дост, 37 (2:0).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Жоау Перейра, Семеду, Коатес, Жефферсон, Мартинш (Кэмпбелл, 76), Виллиам Карвалью, Адриэн Силва, Сезар (Маркович, 67), Дост, Руис (Петрович, 87).

"Легия": Маляж, Берешински, Ржезничак, Червински, Глоушек, Гильерме, Мулен (Копчиньски, 86), Йодловец, Радович, Ланжиль (Александров, 46), Николич (Оджиджа-Офоэ, 60).

Предупреждения: Гильерме, 39. Берешински, 86. Ржезничак, 87.

Судья: Оливер (Англия).

27 сентября. Лиссабон. Стадион "Jose Alvalade".