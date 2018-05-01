"Реал" - "Бавария". Роналду повторил рекорд Мальдини по выходам в финал Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в шестой раз попал в финал Лиги чемпионов. В полуфинальном противостоянии с "Баварией" мадридцы выиграли с общим счетом 4:3 (2:1, 2:2).

Роналду повторил рекорд Паоло Мальдини по количеству финалов в Лиге чемпионов. Однако легендарный итальянец добился этого результата в составе одного клуба - "Милана". Роналду дважды (2008 и 2009) доходил до решающего матча с "Манчестер Юнайтед" и четырежды (2014, 2016, 2017, 2018) - с "Реалом". Из пяти сыгранных финалов его клуб побеждал четыре раза - в 2008, 2014, 2016 и 2017 году.

С учетом предшественника Лиги чемпионов - Кубка европейских чемпионов - Роналду занимает лишь четвертое место. Чаще него в финал выходили Хенто (8 раз с "Реалом"), Мальдини (8 раз с "Миланом") и Альфредо ди Стефано (7 раз с "Реалом").

Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве 26 мая. Соперник "Реала" определится в противостоянии "Ромы" и "Ливерпуля".