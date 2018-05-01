"Реал" - "Бавария". Боатенг недоволен неназначенным пенальти

Защитник "Баварии" Жером Боатенг остался недоволен решением арбитров не назначать пенальти в ворота "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игрок, пропускающий встречу из-за травмы, опубликовал в Твиттере скриншот, на котором мяч попадает в руку защитника мадридцев Марселу.
"Нет пенальти?! Да ладно..." - прокомментировал эпизод Боатенг.
No penalty?!? Come on... 😠 #rmafcb pic.twitter.com/arST1s1FMw– Jerome Boateng (@JB17Official) 1 мая 2018 г.
Flamenco
многие не верят, что Перец Чакру давно купил)) теперь он будет 5 лет отрабатывать)))
23:49 1 мая