"Реал" - "Бавария". Боатенг недоволен неназначенным пенальти

Защитник "Баварии" Жером Боатенг остался недоволен решением арбитров не назначать пенальти в ворота "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игрок, пропускающий встречу из-за травмы, опубликовал в Твиттере скриншот, на котором мяч попадает в руку защитника мадридцев Марселу.

"Нет пенальти?! Да ладно..." - прокомментировал эпизод Боатенг.

Трансляция матча "Реал" - "Бавария"