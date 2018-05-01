23:05 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Бавария". Боатенг недоволен неназначенным пенальти

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Защитник "Баварии" Жером Боатенг остался недоволен решением арбитров не назначать пенальти в ворота "Реала" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игрок, пропускающий встречу из-за травмы, опубликовал в Твиттере скриншот, на котором мяч попадает в руку защитника мадридцев Марселу.

"Нет пенальти?! Да ладно..." - прокомментировал эпизод Боатенг.

Трансляция матча "Реал" - "Бавария" 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

многие не верят, что Перец Чакру давно купил)) теперь он будет 5 лет отрабатывать)))

23:49 1 мая

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