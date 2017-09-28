Реакция Диегу Косты на победу "Челси" над "Атлетико". Видео

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста был разочарован победой "Челси" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бывшая команда обыграла нынешнюю команду испанского форварда со счетом 2:1, забив победный гол на 94-й минуте.

Вчера мадридцы объявили о том, что Коста подписал контракт с "матрасниками". Испанец присоединился к "Атлетико", но играть сможет с первого дня зимнего трансферного окна – 1 января 2018 года. Ранее он выступал с 2014 года за "Челси".

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"