00:25 | Футбол — Лига чемпионов

"Разговора с Акинфеевым жду с опаской". Помазун – о матче с "Ромой"

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Голкипер ЦСКА Илья Помазун после поражения от "Ромы" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что армейцам не повезло с реализацией моментов в этой встрече. Также футболист надеется, что в будущем тренерский штаб будет доверять ему место в воротах.

– Впечатления незабываемые, сыграть на таком стадионе – незабываемо, – сказал Помазун в эфире телеканала "Матч. Премьер". – По игре – не повезло нам. В начале встречи могли реализовать свои моменты, но не получилось. Мандраж был, конечно, небольшой. Но в первом моменте на выходе сыграл и все прошло.

Конечно, этот матч придаст уверенности, главное, чтобы тренер доверял, давал играть. Партнеры после игры похвалили. Разговора с Акинфеевым еще не было. Жду с опаской? Ну да (улыбается).

Рома - ЦСКА

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