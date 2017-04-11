Райнхард Раубалль: "Надеюсь, случившееся не скажется на игроках завтра"

Президент дортмундской "Боруссии" Райнхард Раубалль надеется, что сегодняшний инцидент не повлияет на команду. Сегодня за полтора часа до матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" возле автобуса с дортмундской командой случился взрыв, из-за которого встреча была перенесена на среду.

– Конечно, это очень сложная ситуация для игроков, – цитирует пресс-служба клуба Раубалля. – Но они являются профессионалами, и я убежден, что они придут в себя и сыграют лучшим образом завтра. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то повлияла на нашу команду, так как это будет означать, что организаторы этого взрыва добились успеха.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности