Раймон Доменек: "У Месси нет волшебной палочки, чтобы вывести "Барселону" в четвертьфинал Лиги чемпионов"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек уверен, что "Барселона" не сможет пройти "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Париже каталонцы проиграли со счетом 0:4.

– "Барселона" сейчас – тень той команды, которая доминировала в Европе, – цитирует L’Equipe Доменека. – У каталонцев есть слабые места в обороне и в середине поля. Они часто испытывают трудности, когда противник атакует, а "Барселона" вынуждена отбирать мяч. Хави не нашлось настоящей замены. У Месси же нет той энергии, которой он обладал в 20 лет. У него нет волшебной палочки, чтобы вывести "Барселону" в четвертьфинал. Один игрок в футболе не может выиграть матч. Он потерял спонтанность и мощь своего дриблинга, он продолжает бить штрафные, хотя Неймар делает это лучше.