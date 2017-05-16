22:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Раймон Доменек: "Реал" выиграет Лигу чемпионов"

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Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек отметил, что считает "Реал" фаворитом предстоящего финала Лиги чемпионов. В решающей встрече турнира мадридцы сыграют с "Ювентусом".

– На мой взгляд, "Реал" – фаворит предстоящего финала, – цитирует Sky Sport Italia Доменека. – У них лучше состав, и у них уже есть опыт побед в Лиге чемпионов. "Ювентус" очень силен, но я по-прежнему думаю, что "Реал" победит.

Матч "Ювентус" – "Реал" состоится 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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