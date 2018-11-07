Райан Гиггз: "Меня впечатляет игра "МЮ" в последних четырех-пяти матчах"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз надеется, что команда успешно проведет выездную игру 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой встрече на "Олд Траффорд" "МЮ" проиграл со счетом 0:1.

– Я был очень впечатлен игрой "Юнайтед" в последних четырех или пяти матчах, особенно во вторых таймах, – цитирует AFP Гиггза. – Все болельщики "МЮ" очень переживают за команду. "Юнайтед" показал, что способен дать бой любому. Но если показывать игру только 45 минут, ничего не выиграешь. Нужно хорошо играть все 90 минут, и для этого у "Манчестера" есть игроки.