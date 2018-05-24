Райан Гиггз: "Финал Лиги чемпионов – большой вызов для Салаха"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает предстоящий финал Лиги чемпионов настоящим вызовом для нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. "Красные" встретятся с "Реалом" в субботу, 26 мая.

– Салах провел отличный сезон, однако он всегда должен играть на подобном уровне, как это делают Лионель Месси и Криштиану Роналду, – цитирует Express валлийца. – Вы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы стать по-настоящему великим игроком.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах провел 14 матчей и забил 11 мячей.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".