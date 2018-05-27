Райан Гиггз: "Бэйл – величайший из тех, кого я видел"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз остался впечатлен игрой соотечественника, нападающего "Реала" Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). В решающем матче главного еврокубкового турнира валлиец оформил победный дубль, проведя на поле 29 минут.

– Чтобы выиграть Лигу чемпионов четыре раза, чтобы перейти в "Реал" и быть там успешным, нужно быть лучшим, – цитирует Гиггза BBC. – Он – лучший из тех, кого я видел. Конечно, я не видел игру Джона Чарльза и многих других, но он лучший из тех, кого я видел.

Великие игроки появляются в нужный момент и делают разницу. Он сделал это дважды в финалах Лиги чемпионов (в сезоне-2013/14 Бэйл стал автором победного гола в финале против "Атлетико". – Прим. "СЭ").

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