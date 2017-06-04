Рауль Гонсалес: "Зидан - ключевой элемент этого "Реала"

Легенда "Реала" Рауль Гонсалес после победы его команды в финале Лиги чемпионов похвалил главного тренера Зинедина Зидана. Мадридский клуб впервые за 59 лет выиграл и чемпионат Испании, и главный клубный турнир, а также стал первой командой, защитившей титул победителя Лиги чемпионов.

– Старт матча был удивителен, потому что "Юве" был лучше, – сказал Рауль в эфире Bein Sports. – У туринцев были шансы, но "Реал" сумел забить и стал играть лучше. Затем Манджукич забил гол своей жизни, и игра выровнялась.

В перерыве было ощущение, что что-то должно измениться. Во второй половине все изменилось. "Реал" был лучше. Спустя 59 лет "Реал" опять выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов. Нужно будет постараться, чтобы следующего такого события не пришлось ждать так долго.

Поздравляю Зизу с тем, как он управляет этой командой. Им нужно продолжать работать и бороться, чтобы радовать мадридистов. Думаю, что это лучший состав в истории Мадрида, но присутствие Зидана очень важно. Он был ключевым элементом. Без его смирения и простоты это было бы невозможно. Делать так, чтобы все 24 игрока были счастливы по ходу сезона, практически невозможно, но ему это удалось. Он заслуживает огромной похвалы.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"