Рауль Альбиоль: "Наполи" сделает все, чтобы одержать победу в матче против "Шахтера"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль в преддверии 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера" отметил важность победы в стартовой игре еврокубкового турнира. Футболист также добавил, что неаполитанцы намерены одержать победу в сегодняшней встрече.

– Первая игра в группе всегда важна. Мы играем в гостях и будем делать все, чтобы сегодня победить, – сказал для Mediaset Premium Альбиоль. – Мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это замечательный турнир, и сегодня мы намерены выиграть. Мы понимаем, что прошлогодняя победа в стартовой игре группового турнира против киевского "Динамо" дала нам правильный настрой и помогла нам выйти из группы с первого места. В этом году мы хотим это повторить. У нас есть правильный менталитет, который позволит нам сегодня добиться положительного результата.

Матч "Шахтер" - "Наполи" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.