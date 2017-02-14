22:58 14 февраля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рауль Альбиоль: "Наполи" не может держать только Криштиану Роналду"

0
0
0
0

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль в преддверии первой игры в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что на домашнем поле мадридцев любому сопернику приходится крайне тяжело. Отметим, что испанский футболист с 2009 по 2013 год выступал за мадридцев.

– Нас ждет сложный матч против последних победителей Лиги чемпионов, – цитирует пресс-служба "Реала" Альбиоля. – "Наполи" должен быть сконцентрирован с первой до последней минуты. "Реал" способен на все, мы неоднократно это видели. 90 минут на "Сантьяго Бернабеу" – это очень тяжелое испытание. Мы постараемся сделать все, чтобы вернуться в Неаполь с хорошим результатом.

Мы не можем держать только Криштиану Роналду. За каждым игроком "Реала" нужно пристально следить. Каждое движение против такой команды будет даваться с большим трудом.

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ