Рауль Альбиоль: "Наполи" не может держать только Криштиану Роналду"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль в преддверии первой игры в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что на домашнем поле мадридцев любому сопернику приходится крайне тяжело. Отметим, что испанский футболист с 2009 по 2013 год выступал за мадридцев.

– Нас ждет сложный матч против последних победителей Лиги чемпионов, – цитирует пресс-служба "Реала" Альбиоля. – "Наполи" должен быть сконцентрирован с первой до последней минуты. "Реал" способен на все, мы неоднократно это видели. 90 минут на "Сантьяго Бернабеу" – это очень тяжелое испытание. Мы постараемся сделать все, чтобы вернуться в Неаполь с хорошим результатом.

Мы не можем держать только Криштиану Роналду. За каждым игроком "Реала" нужно пристально следить. Каждое движение против такой команды будет даваться с большим трудом.