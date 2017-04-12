Расследованием взрывов около автобуса дортмундской "Боруссии" займется генпрокуратура Германии

Расследованием атаки на автобус с футболистами дортмундской "Боруссии" займется генеральная прокуратура Германии. Как сообщает Die Welt, это дело было передано ведомству в Карлсруэ. Генеральная прокуратура в Германии занимается особо важными и громкими преступлениями, к категории которых отнесены и взрывы около автобуса с футболистами перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

Ранее в полиции отмечали, что рано говорить про версию теракта. И подчеркивали, что атака была направлена конкретно против "Боруссии".