17:19 | Футбол — Лига чемпионов

Рассказов – о матче с молодежкой "Севильи": "Ничья разочаровала, "Спартак" играл на победу"


Защитник молодежной команды "Спартака" Николай Рассказов после матча Юношеской Лиги УЕФА с "Севильей" (1:1) подчеркнул, что красно-белые продемонстрировали хороший футбол, не дав создать сопернику практически никаких возможностей. По его словам, спартаковцы разочарованы ничейным результатом.

Отметим, что красно-белые заканчивали встречу вдевятером. После трех туров Юношеской Лиги УЕФА в активе "Спартака" четыре очка.

– Ничейный результат разочаровал, мы играли на победу. Причем хорошо играли, были моменты, а "Севилья" практически ничего не создала, – приводит "Р-Спорт" слова Рассказова. – "Севилья" в сравнении с "Ливерпулем"? Они более техничные, старались играть, но нам удалось реализовать нашу установку, они не так мяч контролировали, как, возможно, планировали.

Спартак М - мол. - Севилья - мол.

 

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https://rsport.ria.ru/football/20171017/1127303566.html

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