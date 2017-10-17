Рассказов – о матче с молодежкой "Севильи": "Ничья разочаровала, "Спартак" играл на победу"

Защитник молодежной команды "Спартака" Николай Рассказов после матча Юношеской Лиги УЕФА с "Севильей" (1:1) подчеркнул, что красно-белые продемонстрировали хороший футбол, не дав создать сопернику практически никаких возможностей. По его словам, спартаковцы разочарованы ничейным результатом.

Отметим, что красно-белые заканчивали встречу вдевятером. После трех туров Юношеской Лиги УЕФА в активе "Спартака" четыре очка.

– Ничейный результат разочаровал, мы играли на победу. Причем хорошо играли, были моменты, а "Севилья" практически ничего не создала, – приводит "Р-Спорт" слова Рассказова. – "Севилья" в сравнении с "Ливерпулем"? Они более техничные, старались играть, но нам удалось реализовать нашу установку, они не так мяч контролировали, как, возможно, планировали.