Рассел Кроу - Юргену Клоппу: "Никогда не зовите фаната "Лидса" для работы на "Ливерпуль"

Известный актер Рассел Кроу во второй раз обратился к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:4). Перед игрой австралиец заявил, что будет болеть за римлян несмотря на том, что наставник "красных" в предматчевом комментарии пошутил, что Кроу, известный по роли в фильме "Гладиатор", сыграет за английскую команду в полузащите.

"Ну, ну... уроки, которые извлек Юрген Клопп: 1. Никогда не вызывайте человека "Лидса" для работы на "Ливерпуль"; 2. Когда вы отправляетесь играть против "Ромы", не вспоминайте о "Гладиаторе". Помимо этого... Поздравляю! Удачи в финале", - написал Кроу в Твиттере.