Расклад группы ЦСКА в Лиге чемпионов: что нужно армейцам

Предматчевая тренировка ЦСКА перед игрой с "Ромой": кто победит в среду в Москве? Фото Александр Федоров, "СЭ"

ЦСКА Ситуация в группе G Лиги чемпионов, в которой выступает

И В Н П М О 1. Реал 3 2 0 1 5-2 6 2. Рома 3 2 0 1 8-3 6 3. ЦСКА 3 1 1 1 3-5 4 4. Виктория Пл 3 0 1 2 3-9 1

7 ноября. ЦСКА – Рома. Виктория Пл – Реал.

27 ноября. Рома – Реал. ЦСКА – Виктория Пл.

12 декабря. Реал – ЦСКА. Виктория Пл – Рома.

Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", у армейцев в активе есть 4 очка. На два больше у мадридского клуба и "Ромы", которые выглядят безусловными фаворитами второй части группового этапа.

– ЦСКА фактически лишится шансов выйти в плей-офф, если не наберет очков даже в одном из матчей против "Реала" или "Ромы". Победа над "Викторией" даст команде Виктора Гончаренко лишь возможность продолжить евровесну в Лиге Европы.

– Две домашние победы над "Ромой" и "Викторией" в ноябре смогут гарантировать армейцам выход в плей-офф в случае, если итальянский клуб в 5-м туре снова проиграет "Реалу". Любой другой результат встречи итальянского и испанского клубовбудет означать, что ЦСКА будет очень желательна как минимум ничья в матче на "Сантьяго Бернабеу" 12 декабря.Поскольку шансы "Ромы" на победу в параллельной игре в Чехии выглядят очень хорошими. А разгромить римский клуб дома, чтобы, хотя бы, сравняться с ним в личных встречах, – сложнейшая задача.

– В случае ничьи в матче с "Ромой" ЦСКА практически при любом раскладе придется играть на победу в Испании. Даже в случае победы над "Викторией" у армейцев будет лишь 8 очков. "Реал" и "Рома", предположительно, также возьмут по три балла в Чехии, а между собой могут разыграть первую строчку в группе.

– Любой результат матча с "Викторией" кроме победы может поставить крест на реальных шансах попасть в плей-офф. Выход из такой ситуации будет таким – если чешский клуб на своем стадионе заберет очки у "Реала" или "Ромы".

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