Расклад группы ЦСКА в Лиге чемпионов: что нужно армейцам

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Реал
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-2
|
6
|
2. Рома
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-3
|
6
|
3. ЦСКА
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
4. Виктория Пл
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-9
|
1
7 ноября. ЦСКА – Рома. Виктория Пл – Реал.
27 ноября. Рома – Реал. ЦСКА – Виктория Пл.
12 декабря. Реал – ЦСКА. Виктория Пл – Рома.
Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", у армейцев в активе есть 4 очка. На два больше у мадридского клуба и "Ромы", которые выглядят безусловными фаворитами второй части группового этапа.
– ЦСКА фактически лишится шансов выйти в плей-офф, если не наберет очков даже в одном из матчей против "Реала" или "Ромы". Победа над "Викторией" даст команде Виктора Гончаренко лишь возможность продолжить евровесну в Лиге Европы.
– Две домашние победы над "Ромой" и "Викторией" в ноябре смогут гарантировать армейцам выход в плей-офф в случае, если итальянский клуб в 5-м туре снова проиграет "Реалу". Любой другой результат встречи итальянского и испанского клубовбудет означать, что ЦСКА будет очень желательна как минимум ничья в матче на "Сантьяго Бернабеу" 12 декабря.Поскольку шансы "Ромы" на победу в параллельной игре в Чехии выглядят очень хорошими. А разгромить римский клуб дома, чтобы, хотя бы, сравняться с ним в личных встречах, – сложнейшая задача.
– В случае ничьи в матче с "Ромой" ЦСКА практически при любом раскладе придется играть на победу в Испании. Даже в случае победы над "Викторией" у армейцев будет лишь 8 очков. "Реал" и "Рома", предположительно, также возьмут по три балла в Чехии, а между собой могут разыграть первую строчку в группе.
– Любой результат матча с "Викторией" кроме победы может поставить крест на реальных шансах попасть в плей-офф. Выход из такой ситуации будет таким – если чешский клуб на своем стадионе заберет очки у "Реала" или "Ромы".
Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр