Рашид Рахимов: "Хочу, чтобы в финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль"

Бывший главный тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов - о финале Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Я чуть больше хотел бы, чтобы выиграл "Ливерпуль", - сказал Рахимов. - Никто не ждал, что эта команда выйдет в финал. Мы видели, что в группе англичане выступали неровно. После феерической победы над "Спартаком" был матч с "Севильей", когда "красные" вели с разницей в три мяча, но в итоге получилась ничья - 3:3.

- "Реал" - явный фаворит?

- У мадридцев есть определенное преимущество, у них есть звезды высокого уровня. Если говорить о том, как закончится матч, можно сказать, что встреча завершится 2:2, 3:3 или кто-то выиграет 3:0, но прогноз – дело неблагодарное. В прошлом году никто не думал, что "Реал" разгромит "Ювентус" со счетом 4:1. Все говорили о великолепной обороне "Юве", о том, что забить ему очень тяжело, а в итоге все видели, что получилось.

Сегодня "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов. Игра в Киеве начнется в 21.45 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)