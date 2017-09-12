Рашад Садыхов: "Карабах" не думает о поражении перед матчем с "Челси"

Капитан "Карабаха" Рашад Садыхов перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Челси" отметил, что команда ведет подготовку к игре в обычном режиме. По его словам, игроки настроены отобрать очки у лондонцев.

- Готовимся к этой встрече, как и к другим, - приводит azerisport.com слова Садыхова. - Конечно, нынешний соперник отличается, и турнир другой. Впервые сыграем в основной стадии Лиги чемпионов, но атмосфера в команде от этого не изменилась. У нас по-прежнему та же подготовка.

В матчах с такими соперниками все проясняется по ходу игры. Если сможем выстроить оборону так, как хотим, сможем как следует контратаковать, только после этого будет ясно, на что мы можем претендовать. Заранее говорить о том, что мы можем победить или сыграть вничью – нет смысла. Но мы не приехали в Лондон с мыслями о поражении.