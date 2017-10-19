Рашад Садыхов: "Арбитры явно симпатизировали "Атлетико"

Капитан "Карабаха" Рашад Садыхов после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:0) отметил, что рад тому, что команда смогла набрать хотя бы одно очко. Он также добавил, что арбитры явно симпатизировали мадридскому клубу.

– Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков. Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко, – приводит Azerifootball слова Садыхова. – Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление, не заработав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так.



Болельщики увидели хороший футбол и в нашем исполнении, и в исполнении "Атлетико". Были хорошие тактические ходы, игровые комбинации, голевые моменты… Одним словом, кроме гола сегодня было все. Мы сыграли хорошо потому, что четко выполняли установки тренера.



Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико". Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов.



Нас впереди ждут еще два сложных выездных матча против того же "Атлетико" и "Ромы". Никто не надеется, что после сегодняшнего дня мы поймаем кураж и дальше будет легче. Надо настраиваться на каждый матч.

После трех игр в группе "Карабах" занимает последнее место в группе С, набрав одно очко.