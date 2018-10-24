Раненый ножом болельщик ЦСКА отказался от медицинской помощи и пошел на матч

Как сообщили "СЭ" в посольстве РФ в Италии, раненый во время вчерашнего столкновения между болельщиками "Ромы" и ЦСКА болельщик отказался от помощи и не стал обращаться в полицию. Ранее сообщалось, что перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, этот инцидент произошел рядом со стадионом "Олимпико". В ходе драки этот фанат получил удар ножом, еще двое были избиты. Сотрудники полиции были вынуждены разгонять хулиганов гидрантами. 15 фанатов римской команды были задержаны.

– Этот болельщик отказался от медицинской помощи и пошел смотреть матч. Видимо, ранение было очень легкое. От обращения в полицию он также отказался, – сообщили в посольстве.

Также перед началом матча "Рома" – ЦСКА произошло обрушение эскалатора на станции римского метро "Репубблика", в результате чего пострадало 16 россиян. (Игорь Новиков)