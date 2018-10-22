Рамос вспылил на тренировке "Реала" и пнул мячом в Регилона

"Реал" продолжает подготовку к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории".
Капитан мадридцев Серхио Рамос вспылил на тренировке команды. Он остался недоволен действиями 21-летнего одноклубника Серхио Регилона и пнул в него мячом с близкого расстояния.
💥 Tensión en el entrenamiento del R. Madrid.– El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 октября 2018 г.
📹 @vamos pic.twitter.com/iXD3LCp7Ww
"Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей.
Встреча "Реал" - "Виктория" состоится во вторник, 23 октября, начало - 22.00 по московскому времени.
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