Рамос вспылил на тренировке "Реала" и пнул мячом в Регилона

"Реал" продолжает подготовку к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории".

Капитан мадридцев Серхио Рамос вспылил на тренировке команды. Он остался недоволен действиями 21-летнего одноклубника Серхио Регилона и пнул в него мячом с близкого расстояния.

"Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей.

Встреча "Реал" - "Виктория" состоится во вторник, 23 октября, начало - 22.00 по московскому времени.