16:40 | Футбол — Лига чемпионов

Рамос вспылил на тренировке "Реала" и пнул мячом в Регилона

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"Реал" продолжает подготовку к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории"

Капитан мадридцев Серхио Рамос вспылил на тренировке команды. Он остался недоволен действиями 21-летнего одноклубника Серхио Регилона и пнул в него мячом с близкого расстояния.

 

"Реал" не может выиграть на протяжении пяти матчей.

Встреча "Реал" - "Виктория" состоится во вторник, 23 октября, начало - 22.00 по московскому времени.  

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