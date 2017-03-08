Рамос - шестой защитник, забивший десять голов в Лиге чемпионов

Сравняв счет в матче против "Наполи", Серхио Рамос стал всего шестым игроком обороны, которому удалось отличиться в Лиге чемпионов 10 раз. Любопытно, что только двое защитников-бомбардиров не имели никакого отношения к "Реалу", а лидирующие в данном списке с отрывом Роберто Карлос и Иван Эльгера, все голы в главном евротурнире забили за мадридский клуб. Если же на Рамоса будет записан и второй гол в ворота неаполитанцев (учтенный как автогол Дриса Мертенса), то уже по итогам 1/8 финала он сравняется с делящими по числу забитых мячей третье место Кристианом Пануччи и Жераром Пике. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
РОБЕРТО КАРЛОС
|
Реал, Фенербахче
|
120
|
16
|
Иван ЭЛЬГЕРА
|
Реал, Валенсия
|
87
|
15
|
Кристиан ПАНУЧЧИ
|
Милан, Реал, Рома
|
74
|
11
|
Жерар ПИКЕ
|
МЮ, Барселона
|
86
|
11
|
СЕРХИО РАМОС
|
Реал
|
98
|
10
|
Джон ТЕРРИ
|
Челси
|
109
|
10