01:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рамос - шестой защитник, забивший десять голов в Лиге чемпионов

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Сравняв счет в матче против "Наполи", Серхио Рамос стал всего шестым игроком обороны, которому удалось отличиться в Лиге чемпионов 10 раз. Любопытно, что только двое защитников-бомбардиров не имели никакого отношения к "Реалу", а лидирующие в данном списке с отрывом Роберто Карлос и Иван Эльгера, все голы в главном евротурнире забили за мадридский клуб. Если же на Рамоса будет записан и второй гол в ворота неаполитанцев (учтенный как автогол Дриса Мертенса), то уже по итогам 1/8 финала он сравняется с делящими по числу забитых мячей третье место Кристианом Пануччи и Жераром Пике. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

РОБЕРТО КАРЛОС

Реал, Фенербахче

120

16

Иван ЭЛЬГЕРА

Реал, Валенсия

87

15

Кристиан ПАНУЧЧИ

Милан, Реал, Рома

74

11

Жерар ПИКЕ

МЮ, Барселона

86

11

СЕРХИО РАМОС

Реал

98

10

Джон ТЕРРИ

Челси

109

10

 

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