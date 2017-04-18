Рамос проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" станет для защитника "Реала" Серхио Рамоса сотым в турнире, сообщает Sky Sports. Капитан мадридского клуба начнет встречу с первых минут. Напомним, что первая игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

В 99 играх в Лиге чемпионов Рамос одержал 58 побед, 21 матч завершился вничью, потерпел 20 поражений, забил 10 мячей, получил 30 желтых карточек и трижды был удален с поля. Отметим, что испанец станет 30-м футболистом в истории турнира, который провел 100 матчей.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча