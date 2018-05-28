Рамос ответил Хуанфрану: "Пусть "Атлетико" знает, кто правит столицей"

Защитник "Реала" Серхио Рамос во время празднования победы в Лиге чемпионов не забыл упомянуть "Атлетико". Он ответил защитнику "матрасников" Хуанфрану, который во время празднования победы в Лиге Европы выкрикнул в мегафон "Пусть "викинги" знают, кто правит столицей", имея в виду соперников из "Реала".

"Сейчас мы споем песню, потому что некоторые люди забываются", - приводит Marca слова Рамоса. После этого капитан "сливочных" вместе с командой начал петь: "Пусть все "индейцы" знают, кто правит столицей".