00:35 | Футбол — Лига чемпионов

Рамос ответил Хуанфрану: "Пусть "Атлетико" знает, кто правит столицей"


Защитник "Реала" Серхио Рамос во время празднования победы в Лиге чемпионов не забыл упомянуть "Атлетико". Он ответил защитнику "матрасников" Хуанфрану, который во время празднования победы в Лиге Европы выкрикнул в мегафон "Пусть "викинги" знают, кто правит столицей", имея в виду соперников из "Реала".

"Сейчас мы споем песню, потому что некоторые люди забываются", - приводит Marca слова Рамоса. После этого капитан "сливочных" вместе с командой начал петь: "Пусть все "индейцы" знают, кто правит столицей".

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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