Рамос недоволен проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

Капитан "Реала" Серхио Рамос недоволен решением проводить финал Лиги чемпионов в Киеве. Матч состоится в субботу, 26 мая, на стадионе "Олимпийский" в столице Украины, который был утвержден местом проведения в 2016 году без официального процесса выборов.

– Добираться до некоторых стран иногда немного сложнее, – цитирует AP Рамоса. – Я уверен, что многие фанаты предпочли, чтобы игра была ближе к дому. Это можно было бы принять во внимание при организации таких финалов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".