Рамос готов назвать Клоппа лучшим тренером мира. При одном условии

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о словах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который сказал, что, в отличие от испанца, не хочет выиграть Лигу чемпионов. В решающем матче главного еврокубкового турнира мадридцы обыграли мерсисайдцев (3:1), а лидер проигравших Мохамед Салах в первом тайме получил травму в борьбе с игрокои обороны "королевского клуба".

– Мне кажется, каждый имеет право на выражение своего мнения, но хочу повторить: я не хотел никого травмировать, – цитирует Mundo Deportivo Рамоса. – Для нас обоих тот финал Лиги чемпионов не был первым. Думаю, стоит забыть об инциденте. На самом деле, если Клопп станет спокойнее, готов назвать его лучшим тренером.

Завтра, 15 августа, "Реал" сыграет против "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет в Таллине на стадионе A Le Coq Arena (начало – 22.00 по московскому времени).