Рамос догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос, оформивший дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом, лидирующим в списке лучших защитников-голеадоров клуба. В их активе по 68 голов. Следом идут Фернандо Йерро (67) и Пирри (63). Отметим, что для Рамоса эта встреча является 100-й в еврокубках.
serzhfedorov94
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
01:46
flyer-19
т.е. то что гол второй (Реала) записан на Мертенса как автогол в официальной программе вам пох...м?))
00:44
Slim Taller
А у Бубнова три за всю карьеру.
00:39
shpasic
а у Бухарова всего 66.
00:32