00:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рамос догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров "Реала"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос, оформивший дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом, лидирующим в списке лучших защитников-голеадоров клуба. В их активе по 68 голов. Следом идут Фернандо Йерро (67) и Пирри (63). Отметим, что для Рамоса эта встреча является 100-й в еврокубках.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzhfedorov94

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

01:46

flyer-19

т.е. то что гол второй (Реала) записан на Мертенса как автогол в официальной программе вам пох...м?))

00:44

Slim Taller

А у Бубнова три за всю карьеру.

00:39

shpasic

а у Бухарова всего 66.

00:32

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