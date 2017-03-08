Рамос догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос, оформивший дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", сравнялся с бразильцем Роберто Карлосом, лидирующим в списке лучших защитников-голеадоров клуба. В их активе по 68 голов. Следом идут Фернандо Йерро (67) и Пирри (63). Отметим, что для Рамоса эта встреча является 100-й в еврокубках.

Трансляция матча "Наполи" - "Реал"