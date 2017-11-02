Ральф Хазенхюттль: "Один из голов "Порту" забил из офсайда"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль выразил сожаление по поводу поражения от "Порту" (1:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, решили судьбу матча ошибки игроков.

– Это горькое поражение. Мы чувствуем, что не были хуже соперника, хотя оказались менее эффективными, – цитирует A Bola Хазенхюттля. – Мы допустили ошибки, а один из голов "Порту" забил из офсайда. В определенные моменты мы поддавались ярости, что заставляло нас терять концентрацию, а за это дорого приходится платить. Но мы ничего не потеряли. Шансы в группе все еще есть. Нужно выигрывать дома.