Ральф Хазенхюттль: "Невозможно подготовить команду к такой атмосфере, как в игре с "Бешикташем"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после поражения в матче группового турнира против "Бешикташа" (0:2) отметил, что в начале встречи был оглушительный шум. По его словам, атмосфера стадиона повлияла на исход.

- Невозможно подготовить команду к такой атмосфере, - цитирует Goal Хазенхюттля. - В начале встречи был оглушительный шум, который отчасти повлиял на нашу игру. Мы не были хороши в первые 20 минут матча, но это был урок для всех нас. Я увидел, на кого я могу рассчитывать в такие моменты. Это урок для нас, и мы продолжаем учиться.

Во втором тайме мои игроки активизировались и имели шансы забить, но этого оказалось недостаточно. Я поздравляю "Бешикташ", они победили заслуженно.