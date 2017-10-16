Ральф Хазенхюттль: "Мы обязаны не дать "Порту" пространства"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль считает, что его команде только идеальная игра поможет справиться с "Порту" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча группы G пройдет 17 октября в Германии. "Лейпциг" после двух туров замыкает турнирную таблицу с одним очком, у "Порту" три очка.

– Я жду встречи с очень сильным соперником, – цитирует A Bola Хазенхюттля. – Особенно "Порту" силен в атаке. Мы обязаны не давать пространства "Порту" в нападении. Нужно заполнять все свободные зоны, закрывать их. Думаю, что игра будет закрытой, поскольку необходим четкий тактический разбор.