Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" понимает, какую угрозу представляет и наказывает соперников"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после победы над "Монако" (4:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов выразил надежду, что команда сможет пробиться в плей-офф. Специалист отметил, что будущее команды в этом турнире не находится в ее руках.

– Мы доказали, что можем побеждать в этом турнире, несмотря на прошлые неудачи, – цитирует сайт УЕФА Хазенхюттля. – Это была комфортная победа. Мы сделали большую работу и без мяча. Мы понимаем, какую угрозу представляем и наказываем соперников. Это было потрясающее выступление.

Дальнейшая судьба – не в наших руках. Все, что мы можем сделать – это выиграть следующий матч. Если у нас получится, мы обязательно себя покажем в плей-офф.