Рахим Стерлинг: "Прошу прощения у судьи за пенальти"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг извинился за то, как заработал пенальти в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" (6:0). Англичанин просто упал в чужой штрафной, а судье показалось, что против него нарушили правила.

– Это большая победа, – цитирует AFP Стерлинга. – После поражения от "Лиона" мы многое осознали. Когда теряешь мяч, хорошие команды наказывают тебя.

Пенальти? Я просто попытался пробить по мячу и не знаю, что произошло. Не чувствовал никакого контакта. Только с мячом. Прошу прощения у судьи.