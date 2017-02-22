01:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рахим Стерлинг: "Монако" великолепно действовал на контратаках"

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Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после победы над "Монако" (5:3) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что соперник наказывал "горожан" за ошибки. Сам Стерлинг стал автором первого мяча в этой встрече.

– У "Монако" есть отличные игроки, которые наказывали нас за ошибки, но мы были командой и сражались, – приводит официальный сайт УЕФА слова Стерлинга. – "Монако" великолепно действовал на контратаках. Вообще, это было противостояние двух контратакующих команд. Здорово в итоге выйти победителем.

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Материалы REN-TV

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