04:19 | Футбол — Лига чемпионов

Рафинья: "Победа над "Интером" добавит уверенности всем игрокам "Барселоны"

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Полузащитник "Барселоны" Рафинья после победы над "Интером" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что данный результат добавит команде уверенности. 

- Мы сыграли очень хорошо против сильной команды, причем мы понимали, как нам будет непросто, - цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью. - Нам обязательно нужно было показать хороший футбол, и мы это сделали. Этот результат добавит уверенности всем нам. В воскресенье нас ждет "эль класико", и каждый из нас будет готов к бою.

Барселона - Интер

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025096/index.html

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