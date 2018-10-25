Рафинья: "Победа над "Интером" добавит уверенности всем игрокам "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья после победы над "Интером" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что данный результат добавит команде уверенности.

- Мы сыграли очень хорошо против сильной команды, причем мы понимали, как нам будет непросто, - цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью. - Нам обязательно нужно было показать хороший футбол, и мы это сделали. Этот результат добавит уверенности всем нам. В воскресенье нас ждет "эль класико", и каждый из нас будет готов к бою.