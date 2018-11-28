Рафинья: "Победа над "Бенфикой" придаст "Баварии" уверенности"

Защитник "Баварии" Рафинья выразил радость по поводу победы над "Бенфикой" (5:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Эта победа позволила мюнхенцам выйти в плей-офф.

– Мы снова победили при поддержке наших фанатов, – цитирует A Bola Рафинью. – Воспользовались своими шансами и получили хороший результат. Эта победа важна, поскольку придаст нам больше уверенности. Наша цель – быть первыми в группе, так что нужно побеждать и в шестом туре. Я доволен тем, как именно мы играли и как набрали эти три очка.