08:11 | Футбол — Лига чемпионов

Рафинья: "Победа над "Бенфикой" придаст "Баварии" уверенности"

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Защитник "Баварии"  Рафинья выразил радость по поводу победы над "Бенфикой" (5:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Эта победа позволила мюнхенцам выйти в плей-офф.

– Мы снова победили при поддержке наших фанатов, – цитирует A Bola Рафинью. – Воспользовались своими шансами и получили хороший результат. Эта победа важна, поскольку придаст нам больше уверенности. Наша цель – быть первыми в группе, так что нужно побеждать и в шестом туре. Я доволен тем, как именно мы играли и как набрали эти три очка.

Бавария - Бенфика

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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