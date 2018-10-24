Рафинья: "Бавария" может играть лучше и будет играть лучше"

Защитник "Баварии" Рафинья после победы над АЕК в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что мюнхенцы могут играть лучше.

- Мы хорошо начали, но ввиду состояния поля игра поначалу была довольно медленной, - цитирует пресс-служба клуба Рафинью. - Слава богу нам удалось забить. В конце концов главное результат. Но мы можем играть лучше и будем играть лучше. Я лично рад, что после травмы снова вышел на поле и зарядился уверенностью.