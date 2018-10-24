05:43 | Футбол — Лига чемпионов

Рафинья: "Бавария" может играть лучше и будет играть лучше"

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Защитник "Баварии" Рафинья после победы над АЕК в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что мюнхенцы могут играть лучше. 

- Мы хорошо начали, но ввиду состояния поля игра поначалу была довольно медленной, - цитирует пресс-служба клуба Рафинью. - Слава богу нам удалось забить. В конце концов главное результат. Но мы можем играть лучше и будем играть лучше. Я лично рад, что после травмы снова вышел на поле и зарядился уверенностью.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/10/stimmen-nach-dem-spiel-in-athen

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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