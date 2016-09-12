Раффаэл: "Сомневаюсь, что смогу достичь уровня Неймара"

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Раффаэл в преддверии старта матчей группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что с нетерпением ждет игры с "Барселоной". Бразилец сомневается, что сможет сравниться с форвардом каталонцев - Неймаром.

- "Манчестер Сити" обладает сильным составом, - приводит Goal.com слова Раффаэла. - Непросто противодействовать командам такого уровня. Думаю, что ничья станет хорошим результатом.

"Барселона"? Не могу дождаться этой встречи. Могу ли я сыграть лучше Неймара? Это очень непросто, ведь он - лучший игрок Бразилии, который постоянно развивается. Сомневаюсь, что смогу достичь его уровня.