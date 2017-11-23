Рафаэль Викки: "Пока не осознал, что значит победа над "МЮ"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки выразил радость по поводу победы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче Лиги чемпионов. По его словам, успеха удалось добиться за счет отличного второго тайма.

– Я пока не осознал этого, – цитирует RTS Викки. – Мне приходилось сдерживать эмоции, так что осознание придет не сразу. Я очень счастлив и горжусь результатом. Горд своими игроками, клубом, швейцарским футболом. Нам пришлось тяжело в первом тайме, где-то повезло, где-то спас вратарь. В перерыве сказал, что нужно кое-что исправить, и это сработало.