Рафаэль Варан: "Удивительно, что делает Роналду"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан счастлив победе над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов (4:1). Также он отметил игру Криштиану Роналду, который в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

- Мы, конечно, очень рады, - цитирует L'Equipe Варана. - Нам удалось взять игру под свой контроль, особенно во втором тайме, когда "Юве" пришлось играть под нашим высоким прессингом. Это моя третья Лига чемпионов, но это все еще классно. Теперь "Реал" будет наслаждаться этим вечером. Даже после гола "Ювентуса", без сомнения, мы остались спокойны, уверены в своих силах. Криштиану? Удивительно, что он делает.