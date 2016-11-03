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Рафаэль Варан: "У "Реала" нет причин паниковать"

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Защитник "Реала" Рафаэль Варан после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (3:3) подчеркнул, итоговый результат – предупреждение для мадридцев в связи с потерей концентрации. Ведя в счете 2:0, испанцы пропустили три гола, но в концовке матча смогли вырвать ничью.

– Мы не лучшим образом сыграли как в обороне, так и в атаке, – цитирует клубная пресс-служба Варана. – Это будет нам уроком и предупреждением, что потеря концентрации и снижение интенсивности ведет к удручающим последствиям. Тем не менее, нет никаких оснований для паники. Мы знаем о своих сильных и слабых сторонах. Будем работать над тем, чтобы исправить ошибки и стать еще сильнее.

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