Рафаэль Варан: "Реал" войдет в историю"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан верит, что его команда войдет в историю после финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Еще ни одному клубу в истории турнира не удавалось дважды подряд выиграть его.

"Мы вошли в историю. Мы войдем в историю! Мадрид, Мадрид, Хала Мадрид!" - написал Варан в Твиттере.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.