Рафаэль Варан: "Реал" способен выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" подчеркнул, что его команда способна выиграть турнир в третий раз подряд. Он также добавил, что у мадридцев особенные отношения с Лигой чемпионов.

– Выиграть Лигу чемпионов три раза подряд – нечто невероятное, фантастическое. Ни одному клубу в истории такое еще не удавалось, – приводит Marca слова Варана. – Но у нас сильная команда, и "Реал" способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. У нашего клуба особенные отношения с этим турниром, и победа на нем – наша большая цель.

Матч "Реал" – "ПСЖ" пройдет 14 февраля, ответная встреча состоится 6 марта.