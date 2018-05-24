Рафаэль Варан: "Реал" не фаворит в финале Лиги чемпионов"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан считает, что его команда не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". По словам француза, англичане очень хороши во всех линиях.

– Мы не будем фаворитами в финале, – цитирует Marca Варана. – "Ливерпуль" хорошо защищается, быстро контратакует. У него отличная атака с Салахом, Мане, Фирмину. Мы в защите должны быть очень сосредоточены и отменно готовы физически, потому что бегать придется очень много.

Для меня лично это четвертый финал. Какая-то нереальная цифра. "Реал" третий год подряд в финале, и мы хотим написать историю, что уже сделали со всеми своими титулами. Но осознание масштаба подвига придет позднее.