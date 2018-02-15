Рафаэль Варан: "Реал" хорошо реализовал игровой план"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан после победы над "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что мадридцы выполнили установку тренера. Ответная встреча состоится 6 марта.

- "Реал" играли с прежней интенсивностью, и это окупилось, - цитирует пресс-служба УЕФА Варана. - Мы держали головы высоко и играли в нашу игру. Игроки были дисциплинированы и не теряли сосредоточенность. Мы очень довольны нашей работой. "Реал" хорошо реализовал игровой план, который состоял в том, чтобы сплотиться вместе как команда, особенно в начале. Мы провели очень хорошую первую половину, несмотря на то, что пропустили гол.