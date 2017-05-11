Рафаэль Варан: "Паники у "Реала" не было ни разу"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан остался доволен выходом команды в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче "Реал" проиграл "Атлетико" (1:2), но прошел дальше благодаря крупной победе в первой игре.

– Это был красивый полуфинал, – цитирует Le Figaro Варана. – Даже при счете 0:2 мы были уверены в себе. У нас есть опыт, есть хорошие игроки. Мы понимали, что можем забить в любой момент. Паники не было ни разу. Команда гордится проделанной работой. Надеюсь, мы и в финале продолжим в том же духе. Время на подготовку к финалу будет. Сначала нужно выиграть чемпионат. Мы знаем, что "Ювентус" силен. Он это не раз показывал. Обе команды заслуженно вышли в финал. Все в команде думают о победе в Лиге чемпионов и в чемпионате. Все к этому располагает, но пока еще ничего не выиграли. Нужно продолжать бороться.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"