Рафаэль Варан: "Опыт очень важен в Лиге чемпионов"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что опыт важен в еврокубках. Француз провел 60 матчей в Лиге чемпионов.

– Не знаю, кто будет играть со мной завтра в центре обороны, – цитирует L'Equipe Варана. – Конечно, опыт очень важен в Лиге чемпионов против сильных соперников, но у нас есть качественные игроки, которые могут соответствовать уровню турнира. Мы все готовы, у каждого игрока в "Реале" есть возможность противостоять сопернику уровня ЦСКА.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)

Варан недоволен поздним временем начала матча ЦСКА –"Реал"