Рафаэль Варан: "Линия атаки "Ливерпуля" с Мане, Салахом и Фирмину - грозное оружие"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан отметил, что его команда хочет выиграть Лигу чемпионов, тем самам продолжив писать историю.

- Знаем, что матч будет трудным, но хотим и дальше писать историю, - приводит пресс-служба УЕФА слова Варана. - "Ливерпуль" провел отличный сезон и заслуженно дошел до финала. Бесспорно, линия их атаки с Мане, Салахом и Фирмину - грозное оружие.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".