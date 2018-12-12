Рафаэл Геррейру: "Тот факт, что я забил больше Роналду, не значит, что я лучше"

Защитник "Боруссии"​ Рафаэл Геррейру после победы над "Монако" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что все игроки в команде хотят побеждать. Также он сделал акцент на том, что забил в Лиге чемпионов больше, чем его соотечественник Криштиану Роналду.

- Тренер произвел ротацию состава, но у нас очень сильный коллектив, и все мы усердно работаем на тренировках, чтобы хорошо проявить себя на поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Геррейру. - Сегода мы убедились, что даже те, кто нечасто играют, всецело преданы интересам команды и хотят дойти с клубом в Лиге чемпионов как можно дальше.

Мне кажется, я сейчас лучший бомбардир в Лиге чемпионов среди португальцев, но знаю, что Криштиану Роналду меня все равно опередит. Тот факт, что я забил пока больше него, не значит, что я лучше. Он самый сильный футболист на планете.